James Rodriguez rientra al Real Madrid dopo due anni in prestito al Bayern Monaco. Con ogni probabilità il colombiano, finito nel mirino del Napoli, non resterà in Spagna. Secondo quanto riportato dal Daily Star, Florentino Perez potrebbe inserirlo nella trattativa con il Manchester United per arrivare a Paul Pogba. L'ex Juventus è da tempo nel mirino di Zinedine Zidane: il Real offrirebbe, così, il cartellino del colombiano più una sostanziosa cifra per acquistare il francese.