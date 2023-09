Dall'Inghilterra - Osimhen verso la Premier League? Una big sulle sue tracce per la prossima estate

Notizie Calcio Napoli – Il mercato estivo è terminato da un pezzo e Victor Osimhen veste ancora la maglia del Napoli.

Il bomber nigeriano fa ancora gola alle big di mezza Europa che sicuramente torneranno alla carica nelle prossime finestre di mercato, forti anche del rinnovo di contratto ancora non avvenuto che sembrava cosa fatta per poi sfumare nel nulla. La redazione del portale inglese Football Transfers si spinge anche oltre sostenendo che il Chelsea sarebbe la principale contendente per il cartellino dell'attaccante, con la possibilita che tra le parti ci possa essere già un accordo:

"Il Chelsea ha avuto più conversazioni con l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, che è l'obiettivo numero 1 del club per la finestra di mercato estiva del 2024 e sta guidando la corsa per ingaggiare la stella 24enne. Fonti hanno indicato che esiste la possibilità che un accordo sia già stato concordato con la stella, da qui la mancanza di sforzi per portare un attaccante d'élite durante l'estate, quando il Chelsea si accontentò del promettente Nicolas Jackson.

L'Arsenal ha avuto contatti significativi con il Napoli, ma il Chelsea è ora favorito per ingaggiare Osimhen, che ha segnato 62 gol in 104 presenze con la squadra di Serie A, la prossima estate. Osimhen, è la priorità principale per la squadra di Mauricio Pochettino ed è un giocatore per cui vogliono completare il trasferimento alla fine della stagione in corso”.