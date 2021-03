Calciomercato Napoli - Koulibaly Liverpool, arriva l'offerta al Napoli. Il Liverpool ha fatto un'offerta 'informale' di 40 milioni di euro per il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, secondo quanto riportato dai colleghi inglesi del Daily Express, Jurgen Klopp ha identificato nel difensore senegalese il calciatore giusto per rinforzare la retroguardia dei Reds. Su Koulibaly c'è per il forte interesse del Manchester United.