Dall'Inghilterra - Napoli su Trevoh Chalobah: il difensore è in uscita dal Chelsea

Il Napoli segue diversi difensori e tra le occasioni spunta anche il colpo per il futuro con il classe 1999 Trevoh Chalobah, calciatore del Chelsea che però trova poco spazio ed è in uscita adesso. Secondo il The Athletic anche il Napoli e l'Inter seguono il difensore in Serie A come possibile colpo last minute.

È il fratello di Nathaniel Chalobah, centrocampista che ha giocato nel Napoli nella stagione 2015-16.