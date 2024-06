Dall'Inghilterra - Napoli su Oosterwolde: il Fenerbahce fissa il prezzo per la cessione, le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Ci sono anche gli azzurri sul terzino sinistro olandese del Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, che sembra essere un altro obiettivo del Napoli per la fascia destra. Insomma, ci sono più nomi nella lista di Manna per quel ruolo, alle spalle di Olivera.

Il classe 2001 è monitorato da Everton, West Ham United e Napoli: gli Hammers hanno già incontrato gli agenti dell’olandese per ulteriori informazioni, ma "presto anche Everton e Napoli faranno le loro mosse. Al momento il club turco non vorrebbe venderlo, ma con un’offerta di 25-30 milioni ci penserebbero. Ha giocato quest’anno 43 partite in tutte le competizioni, realizzando il 91% di passaggi completati". A riferirlo è il portale britannico Caughtoffside.