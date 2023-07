Dall'Inghilterra - Mbappe lascia il PSG? Nel frattempo arriva il "no" di un top attaccante

Notizie Calcio Napoli - Il futuro di Kylian Mbappe è l'argomento più caldo del calciomercato.

Kylian Mbappe

PSG, Harry Kane dice no

Il Paris Saint-Germain pare essersi rassegnato al fatto che il fuoriclasse francese lascerà il club, resta da vedere quando e come. La lista di nomi per rimpiazzarlo è lunga e costellata di top player: da Dusan Vlahovic a Victor Osimhen fino ad Harry Kane. Uno di questi però sembra aver cestinato l'opzione PSG. Secondo il Daily Mail l'attaccante del Tottenham avrebbe detto no ad un trasferimento in LIgue 1, la sua priorità è il Bayern Monaco.