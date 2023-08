Dall'Inghilterra - L'ex obiettivo del Napoli Mavropanos sbarca in Premier: ecco quanto ha sborsato il West Ham

Dinos Mavropanos, centrale difensivo trattato anche dalla SSC Napoli in questa finestra di calciomercato è ad un passo dal trasferimento al West Ham per € 22 milioni + 3 milioni di nonus. L'Arsenal trarrà vantaggio da una percentuale per la futura rivendita del 10%. Lo riporta il collega Chris Wheatley su Twitter.