Dall'Inghilterra - Lukaku apre all'Arabia Saudita: il Chelsea chiede oltre 40 milioni, ipotesi Napoli difficile

Calciomercato SSC Napoli - Arrivano aggiornamenti dall'Inghilterra sul futuro di Romelu Lukaku che in una recente intervista ha aperto le porte ad un trasferimento in Arabia, nella SaudiPro League ma ha anche l'interesse di Milan, Napoli e di Jose Mourinho che lo vorrebbe al Fenerbahce, nonostante le smentite in conferenza stampa di presentazione del tecnico ex Roma.

Lukaku, il Chelsea vuole venderlo: il prezzo

Quel che è certo, è che il Chelsea vuole monetizzare il più possibile dalla cessione di Romelu Lukaku. E per farlo deve individuare l’interlocutore giusto, dopo che la Roma s'è tirata fuori dalle pretendenti: non riscatterà l'attaccante belga. Secondo il Telegraph nonostante gli interessamenti di Napoli (che con Conte l’ha inserito nella lista ma dovrà prima cedere Victor Osimhen) e Fenerbahce, dove in panchina c’è il suo ex allenatore José Mourinho, il giocatore potrebbe finire in Arabia Saudita: il costo del cartellino si aggira attorno ai 44 milioni di euro, e l'Arabia sembrerebbe l'unico mercato pronto ad avvicinarsi a questa cifra.