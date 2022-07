Calciomercato Napoli - Arrivano conferme dall'Inghilterra riguardo il possibile trasferimento di Lo Celso a Napoli. Il calciatore può arrivare a vestire l'azzurro con la cessione di Zielinski. Come confermato dal tabloid britannico Daily Mirror c'è il gradimento della società partenopea per il giocatore sudamericano che tanto bene ha fatto la scorsa stagione in prestito al Villarreal. Prima è necessario che Zielinski venga effettivamente acquistato dal West Ham.