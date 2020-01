Calciomercato Napoli - Secondo il Telegraph, il Napoli sarebbe interessato a Neal Maupay, classe '96, attaccante francese del Brighton. Per i colleghi inglesi, la sua valutazione è di 40 milioni e la società azzurra avrebbe visionato il ragazzo in questi anni avendo riscontri abbastanza positivi. In questa stagione ha già messo a segno 7 gol.