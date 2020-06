Dall'Inghilterra - Il Liverpool su Koulibaly, ma distanza tra domanda e potenziale offerta è enorme: il punto sulla situazione

Ultime notizie calcio Napoli - Resta ancora tutto da decidere il futuro di Kalidou Koulibaly. Il centrale difensivo senegalese continua ad essere sul taccuino di tutti i principali club a livello internazionale ma al momento non è ancora chiaro cosa accadrà nel suo futuro. Sulle sue tracce c'è da tempo anche il Liverpool di Klopp, con il tecnico tedesco che sogna di comporre quella che con distacco sarebbe la miglior coppia di centrali difensivi al mondo, vale a dire quella formata appunto da Koulibaly e da van Dijk. Stando a quanto riportato dal Daily Mirror, però, i Reds non sarebbero disposti a svenarsi per lui ed al momento tra domanda del Napoli ed offerta potenziale degli inglesi ci sarebbe un divario di 35 milioni di euro.

Kalidou Koulibaly