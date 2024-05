Dall'Inghilterra - Il Chelsea punta ancora Osimhen: spunta la posizione del nigeriano

Calciomercato Napoli. Sarà un'estate calda per Victor Osimhen, centravanti del Napoli che sembra essere in procinto di lasciare gli azzurri. Il ricco rinnovo è considerato "ponte" per la sua partenza, così come la clausola da oltre 120 milioni inserita nel nuovo accordo con il club di Aurelio De Laurentiis.

Osimhen-Chelsea, le ultime

Secondo quanto filtra dall’Inghilterra, il Chelsea sta programmano la nuova stagione con il nuovo allenatore Enzo Maresca, ed uno degli obiettivi principali è proprio Victor Osimhen. A scriverne sono i colleghi del The Sun: