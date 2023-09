Dall'Inghilterra - Assalto Liverpool per Kvaratskhelia! Può essere il sostituto di Salah: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Da un lato il rinnovo di contratto, dall'altro le sirene di mercato per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. La stella georgiana del Napoli, candidato al pallone d'oro, è uno degli osservati speciali da parte dei top club europei.

Liverpool su Kvaratskhelia, i dettagli

Come riportato dai colleghi di The Athletic, su Kvaratskhelia ci sarebbe il forte interessamento del Liverpool. Il club inglese ha resistito alle sirene arabe per Salah, ma in vista del prossimo anno potrebbe esserci l'addio dell'egiziano ai Reds. La squadra di Klopp sognerebbe l'arrivo di Mbappè, che però è destinato al Real Madrid, per questo motivo ha spostato il mirino su altri obiettivi.

Uno dei profili maggiormente graditi a Jurgen Klopp è infatti quello di Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli che lo scorso anno si mise in particolare luce proprio contro gli inglesi nel girone Champions. Gli altri nomi buoni sono quelli di Takefusa Kubo della Real Sociedad e di Bukayo Saka dell'Arsenal.