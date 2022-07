La Roma ha deciso di tornare alla carica per Paulo Dybala, ex attaccante della Juventus, con una nuova offerta. Ovvero un contratto quadriennale per 6 milioni di euro all'anno. Secondo quanto riportato dai colleghi argentini di TycSports, questa finora è l'unica proposta formale sul tavolo: inoltre aggiungono come l'Inter non abbia più parlato con il giocatore da un mese a questa parte. Sul calciatore si è interessato anche il Napoli.

