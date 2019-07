Arrivano dall’Argentina alcuni aggiornamenti in merito alla trattativa per portare Angel Correa al Milan. Secondo quanto riportato da Tyc Sports i rossoneri avrebbero trovato l’accordo con il centrocampista dell’Atletico Madrid. Ora, per chiudere l’operazione, serve trovare l’accordo con i Colchoneros che al momento chiedono una cifra intorno ai 50 milioni di euro.