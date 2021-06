Ultime notizie calcio mercato Napoli - Uno dei nomi caldi in uscita dal Napoli è senza ombra di dubbio quello di Adam Ounas. Stando a quanto riportato da Dzfoot, noto portale algerino, in Italia il fantasista è seguito da Sassuolo, Genoa e Torino ma nella ultime ore va registrato anche l'interessamento del Besiktas. I turchi potrebbero arrivare ad offrire, infatti, 5 milioni di euro, mentre gli azzurri ne chiedono circa 8 per lasciarlo partire.