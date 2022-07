Dal Qatar - James Rodriguez in Italia: c'è la Roma di Mourinho

Calciomercato Napoli - Ultime di calciomercato di James Rodriguez che può approdare in Italia, adesso c'è la Roma di Mourinho che può prendere il colombiano accostato al Napoli in passato. Il suo agente Jorge Mendes è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Al Watan accosta il giocatore alla Roma, sottolineando come lo scenario della Serie A sarebbe di gradimento a James, che avrebbe la possibilità di completare il grande slam dei 5 maggiori campionati (Monaco in Francia, Real Madrid in Spagna, Bayern in Germania ed Everton in Inghilterra), impresa riuscita solo a Florin Raducioiu, Christian Poulsen e Stevan Jovetic. Altri club interessati sono West Ham, Galatasaray, PSV Eindhoven e Inter Miami. Recentemente James ha rifiutato un'offerta del Botafogo.