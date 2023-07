Notizie Calcio Napoli - Il Napoli abbandona la pista che porta a Norberto Beto.

Stando a quanto riferito dal quotidiano portoghese O Jogo, il club di Aurelio De Laurentiis non sarebbe più interessato all'attaccante dell'Udinese. Sul portoghese persistono Fiorentina e Juventus che saranno però chiamate ad affrontare una spesa di 35 milioni di euro per il pagamento della clausola, anche se non è escluso che l'entourage del calciatore provi a far abbassare le pretese dei friulani