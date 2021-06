Dal Portogallo - Cristiano Ronaldo tratta il rinnovo con la Juve fino al 2023

Calciomercato - Dal Portogallo, precisamente dall'emittente televisiva TVI, arriva una clamorosa notizia riguardante Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che ha iniziato in queste ore le proprie vacanze dopo Euro2020 e sul cui futuro permangono parecchi dubbi, starebbe trattando il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2023. I dettagli - La notizia di TVI parte comunque dalla volontà di CR7 di lasciare la Juventus dopo 3 anni. Nelle scorse settimane tramite l'agente Jorge Mendes avrebbe però trovato chiusa la porta del Real Madrid, così come quella del Manchester United (che sta facendo all-in su Sancho) e per il momento del PSG (tutto resta legato a Mbappé). Viste le difficoltà nel trovare una exit strategy, sarebbe così nata questa nuova possibilità a cui starebbe lavorando lo stesso Jorge Mendes. Nello specifico, complici i problemi della Juventus nel pagare i 31 milioni netti del suo stipendio, le parti starebbero lavorando al prolungamento di un anno (fino al 2023) con la possibilità di spalmare su due stagioni l'attuale accordo economico.