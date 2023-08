Dal Portogallo - Assalto dello Sporting Lisbona per Zanoli: prossimi giorni decisivi, la formula

Sporting Lisbona che fa mercato in Italia. Perché dalla Serie A è praticamente fatta per Morten Hjulmand del Lecce e ora si punta su Zanoli del Napoli in vista dei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli: Zanoli verso lo Sporting Lisbona

Napoli - Alessandro Zanoli piace tanto a Rudi Garcia, ma il suo futuro, solo per il momento, potrebbe essere altrove e lontano da Napoli. Ancora non è arrivato il consenso del tecnico per una cessione del giocatore anche in prestito, cosa che, invece, stanno provando a fare i suoi procuratori.

Gli agenti di Zanoli spingono per lasciare Napoli per il prestito in un altro club. C'è il Genoa che sta insistendo per prelevarlo. Secondo le ultime notizie riportate dal Portogallo dai colleghi di Record, ora anche lo Sporting Lisbona spinge per il suo acquisto, magari sempre in prestito. I prossimi giorni potrebbero essere dunque importanti per il futuro di Zanoli.