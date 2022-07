Dal Brasile: proposto Wendel dello Zenit al Napoli, riscontro positivo del club azzurro

Calciomercato Napoli - Suggestione brasiliana per il Napoli: si tratta di Marcus Wendel Valle da Silva, noto più comunemente come Wendel, attualmente in forza allo Zenit Sanpietroburgo. Si tratta di un centrocampista centrale proposto al club partenopeo proprio in queste ore.

Mercato Napoli, proposto un centrocampista brasiliano

La notizia arriva dal Brasile. Secondo quanto si apprende, l’agente del calciatore avrebbe infatti avanzato l’atleta sia alla società d Aurelio De Laurentiis che all’Everton e da entrambi i fronti ci sarebbe stato un primo riscontro positivo. Sullo sfondo, tuttavia, resta forte il Flamengo molto interessato al calciatore e che sarebbe pronto a far leva sulla ‘clausola Guerra’ prendendo così in prestito per un anno il calciatore.