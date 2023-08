Dal Brasile - Natan-Napoli: pagamento di 10 milioni in tre rate

Il Napoli sta completando l'acquisto del giovane difensore del Red Bull Bragantino Natan per rinforzare la retroguardia dopo l'addio di Kim. Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato Vene Casagrande si chiuderà per 10 milioni di euro con importo da pagare in tre rate. Il Flamengo, proprietario del 12%, riceverà poco più di 1 milione di euro. Porto Vitória-ES ha diritto al 18%.