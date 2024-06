Dal Brasile - Il Botafogo ha aperto le trattative per Natan! Il difensore cercherà di convincere il Napoli a lasciarlo partire, la formula dell'affare

Il Botafogo ha aperto le trattative per ingaggiare Natan. La dirigenza bianconera e il Napoli, titolare dei diritti economici del difensore, stanno cercando intese affinché l'accordo possa essere reso realizzabile all'apertura del mercato. Lo riportano i brasiliani di RTI Esporte.

Botafogo su Natan

L'agenzia RTI Esporte ha scoperto che il giocatore, quando tornerà in Italia dopo la sosta, cercherà di convincere i dirigenti del Napoli a lasciarlo partire in prestito.

Le conversazioni sono in una fase embrionale, la posizione del Botafogo viene mantenuta in stand-by. In un primo momento i dirigenti sono cauti nell’affrontare l’argomento, affermando che “non c’è nulla di concreto” e che “i negoziati sono complessi”.

Secondo RTI Esporte, l’interesse del Botafogo per Natan è di lunga data. Il proprietario John Textor ha assistito dal vivo ad una partita del Napoli, ma non è riuscito a portare avanti le trattative. Senza lo spazio desiderato al Napoli, Natan non esclude di tornare nel calcio brasiliano.