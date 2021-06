Calciomercato Napoli - Il Napoli su Kaio Jorge nelle scorse settimane, ma ora il giovane attaccante sembra pronto a lasciare il Brasile per la Serie A ma non per approdare agli azzurri. Infatti, secondo quanto riferito dal portale UOL Esporte, sul giovane attaccante del Santos si starebbero informando anche Milan e Juventus: per lasciarlo partire, il club brasiliano chiede 10 milioni di euro. Questa potrebbe essere l'estate giusta.