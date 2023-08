Dal Belgio - la confessione di Lukaku: "Domani a Roma per firmare con i giallorossi"

Romelo Lukaku sta per tornare in Serie A. L'ex Inter, di proprietà del Chelsea, sta per firmare con la Roma.

Romelo Lukaku

Lukaku: "Domani la firma con la Roma"

Dopo Sardar Azmoun, i giallorossi sono pronti a chiudere l'operazione, con il giocatore che ai microfoni del portale belga “Laatste Nieuws” ha confermato la trattativa: