Dagospia - CR7 non vuole Sarri e Higuain alla Juve: puntava tutto su Ancelotti ma ADL ha bloccato tutto

"Non vuole né Sarri né Higuain. CR7 voleva Ancelotti, ma è subentrato De Laurentiis che gli ha allungato il contratto”. Così Dagospia scrive sul toto allenatore per la panchina della Juventus. Per il famoso portale adesso il favorito e Simone Inzaghi: “Giovane carino e pronto a mettersi al servizio dei voleri del Fenomeno. Perché - si legge su Dagospia - CR7 è quello che ha fatto fuori Allegri, in combutta con Nedved e Paratici”. Il portoghese oltre a Sarri, non vorrebbe nemmeno il ritorno di Gonzalo Higuain a Torino.