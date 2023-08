Da Vigo - Oggi Gabri Veiga parte in panchina! Il Napoli accelera, affare quasi completato

Calciomercato Napoli, da Vigo nuovi aggiornamenti sulla trattativa per Gabri Veiga! In Galizia danno tutti per scontato il suo trasferimento al Napoli, al punto che il principale quotidiano locale - La Voz de Galicia - oggi parla di una trattativa all'80%, con gli ultimi dettagli da completare prima del passaggio del centrocampista spagnolo in azzurro.

Gabri Veiga al Napoli

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il Napoli starebbe adesso accelerando la trattativa per concludere l'operazione e insieme al Celta Vigo starebbe cercando la formula migliore per raggiungere i 40 milioni di euro richiesti dalla clausola rescissoria. Il club iberico è disposto a cedere sulla formula, ma non sul prezzo finale: dunque se anche il Napoli non vorrà sborsare i soldi della clausola, bisognerà trovare una formula alternativa per accontentare il Celta Vigo.

Gabri Veiga

Nel frattempo Gabri Veiga è stato convocato per la partita di oggi contro l'Osasuna, in occasione del centenario del club: si è allenato, sta bene, ma dovrebbe partire dalla panchina, ufficialmente perché ancora fuori condizione dopo aver collezionato appena 67 minuti di gioco nelle amichevoli pre-campionato. Sarà l'occasione per dire addio ai suoi tifosi.