Da Vigo: Gabri Veiga al Napoli, fissate le visite mediche. Ecco quando sarà in Italia

Calciomercato Napoli - Gabri Veiga sempre più vicino all’azzurro: la conferma continua ad arrivare anche dalla Spagna. Ora però dovremmo essere proprio alla volta conclusiva secondo le ultimissime direttamente da Vigo.

Mercato Napoli, pronte le visite mediche per Gabri Veiga

Come infatti riferiscono ora dal Paese iberico, nonostante la convocazione per la prossima partita col Celta, il calciatore viaggerà in direzione Italia già questa domenica per le visite mediche col Napoli fissate e la firma sul nuovo contratto che sarà di 5 anni. L'affare si concluderà quindi positivamente, con Aurelio De Laurentiis che si aggiudica il talento per una cifra di 35 milioni di euro più bonus.