Da Verona - Sondaggi di Genoa ed Udinese per Tutino, decisivo l'ultimo rilancio dell'Hellas: sarà degli scaligeri in prestito secco

Sul Corriere di Verona si fa il punto sull'affare che dovrebbe portare Gennaro Tutino all'Hellas:

"Nel ritiro azzurro di Dimaro, il giocatore è stato apprezzato da Carlo Ancelotti. A Cosenza, dov’è stato in prestito per due stagioni, Tutino è stato eletto idolo della tifoseria. Protagonista della scalata alla B e della salvezza, ha siglato gol pesanti e decisivi. Poi è tornato al Napoli, ha l’ambizione di mettersi alla prova in A e con il Verona avrà l’occasione per farlo. Su di lui la concorrenza era folta: mezza cadetteria, intanto, e dopo il Genoa, che aveva effettuato un sondaggio, e l’Udinese. L’Hellas ha rilanciato e ha messo le mani sul cartellino di Tutino, che sarà gialloblù con la formula del prestito secco".