Da Verona - Casale-Napoli, occhio all'accelerata della Lazio di Sarri: la valutazione

Calciomercato Napoli - Nicolò Casale è fra le opzioni del Napoli per il quarto centrale, dopo l'uscita di Tuanzebe. Non sarà un'operazione urgente, Giuntoli attenderà il momento giusto del mercato per affondare il colpo senza spendere troppo. Intanto, ne parlano a Verona.

Il Corriere della Sera edizione Verona racconta la situazione Casale-Napoli:

Al Napoli piace anche Nicolò Casale, per cui, tuttavia, lavora da tempo la Lazio, che si prepara ad accelerare. Casale, che in questi giorni è stato a uno stage dell’Italia a Coverciano (come Coppola e Matteo Cancellieri), è un pallino di Maurizio Sarri, che già l’avrebbe voluto in biancoceleste a gennaio: l’Hellas ha rinviato ogni decisione in merito al mercato estivo. Per Casale, sotto contratto col Verona fino al 30 giugno 2026, la quotazione si avvicina ai 15 milioni".

Nicolò Casale

Casale-Napoli, parla l'agente

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto ieri Mario Giuffredi, agente, tra i tanti, proprio di Casale:

Un altro giocatore che ha fatto un’ottima stagione è Casale. Al Napoli si cerca un centrale: sarebbe pronto?