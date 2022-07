Da Udine - Deulofeu preferisce il Milan, ma Napoli insiste: la situazione

Il futuro di Gerard Deulofeu è ancora tutto da definire. Udinese blog scrive:

"Mentre il Napoli, maggior candidato all’ingaggio di Gerard Deulofeu, sembra opportunisticamente defilarsi per ridurne le pretese, il talentuoso catalano non esime impegno in questa fase di preparazione. Il catalano ambisce legittimamente a palcoscenici più eclatanti, ma nulla toglie che una partenza in bianconero capace di esaltarne il proprio ingente potenziale, non apra porte anche più brillanti di quelle partenopee. Non è un mistero che la società preferita dal giocatore rimane il Milan, società nella quale ha militato per una stagione e che, guarda caso, potrebbe incontrare alla prima di torneo qualora la casacca indossata fosse ancora quella bianconera.

Napoli e Spalletti, a cui il giocatore piace eccome, rimane ad oggi la destinazione più probabile, anche se tra i 20 milioni pretesi dai Pozzo e i 14/15 proposti dagli azzurri con pagamento in più annualità, ancora un po’ ci corre. Un’opzione su Pafundi e Gaetano potrebbe costituire una soluzione chiave per risolvere la trattativa. Da non trascurare l’inserimento di Pradé, il quale sullo sfondo sta cercando con le proprie armi persuasive di convincere il catalano a trasferirsi in Toscana, pur tuttavia la prospettiva Viola non sembra esaltare troppo il buon Gerard”.