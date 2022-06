Da Udine: "Deulofeu-Napoli, parti vicine ma manca ancora l'intesa finale"

Calciomercato Napoli - Gerard Deulofeu e il Napoli, arrivano ulteriori conferme. Ecco quanto riferiscono i colleghi di TuttoUdinese:

Gerard Deulofeu-Napoli, prosegue la trattativa. Al momento non è stata ancora trovata un'intesa economica a livello di club (l'Udinese vuole 20 milioni di euro, gli azzurri finora ne hanno offerti 15 più bonus). Lo spagnolo, invece, avrebbe già detto sì all'offerta degli azzurri. Il classe '94 cresciuto nel Barcellona ha altre offerte dall'Italia e dalla Spagna dopo l'ottima stagione realizzata a Udine, ma oggi considera il Napoli la squadra giusta per compiere il grande salto e trovare continuità anche in una big”