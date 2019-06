Da Torino, Rossin a CN24: "Verdi e Mario Rui, il Napoli chiede 43 milioni. Cifra eccessiva, si deve cambiare formula"

Elena Rossin, di TorinoGranata.it, è intervenuta ai microfoni di CalcioNapoli24 Live (canale 296 del Digitale Terrestre Campania), ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli per Verdi e Mario Rui chiede 43 milioni di euro. Per il Torino cifra elevata, ritenuta eccessiva. O De Laurentiis abbassa le pretese, oppure si trova una soluzione in prestito con diritto di riscatto. Altrimenti la vedo difficile a queste cifre.

Per Baselli non ho riscontri. Il presidente Cairo non vuole vendere nessuno. Comunque in caso di cessione il Torino dovrebbe trovare un’alternativa. Non venderebbe mai senza avere un colpo pronto in entrata.

Per Verdi avrebbe senso andare al Torino creando un tandem d’attacco con Belotti”.