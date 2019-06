Da Torino: "I granata non mollano Lazzari, ma il calciatore preferisce il Napoli"

Calciomercato. Il Torino continua a seguire l’esterno destro della Spal Manuel Lazzari. Il giocatore, però, avrebbe dato la precedenza al Napoli, anche per la possibilità di giocare la Champions League. Tuttavia la rosa azzurra è già coperta in quel ruolo e questo potrebbe rimettere in corsa i granata.

Lazzari-Torino, il calciatore preferisce l'azzurro

Il Napoli potrebbe offrire alla Spalla i cartellini di Alberto Grassi e Sebastiano Luperto come possibili contropartite tecniche. Il Torino, comunque, resta in corsa ed è pronto a inserirsi in caso di mancate offerte del Napoli. Nell’affare potrebbe rientrare Kevin Bonifazi. Lo riporta Torinogranata.it.