Da Salerno - Affare Mazzocchi, decisivo l'ultimo rilancio del Napoli! Le cifre del trasferimento

In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto Roberto Guerriero, corrispondente da Salerno per la Gazzetta dello Sport:

"Le cifre dell'affare di Mazzocchi sono di 3 milioni di euro più bonus. Decisivo l'ultimo rilancio del Napoli, che ha lavorato tanto per averlo. Sorride il DS Sabatini, che porta a casa una plusvalenza di due milioni di euro dopo averlo preso nel 2022. Ora come sostituti si valutano i nomi di Faraoni, che era nell'orbita del Napoli, e anche il nome di Zortea.

Mazzocchi resta un calciatore prezioso nella storia della Salernitana, uno dei protagonisti della cavalcata salvezza e che ha conquistato la Nazionale con la maglia granata. Se non fosse arrivato il Napoli, sarebbe rimasto ancora alla Salernitana, ma come si sarebbe potuto tarpare le ali ad un ragazzo che sognava l'azzurro? Tutta Salerno lo ringrazia e gli fa l'in bocca al lupo, resta il buono che lascia all'Arechi. Le prestazioni negative di quest'anno sono quelle che hanno accomunato tutta la squadra. Mazzocchi è un ragazzo esemplare, che è rimasto in silenzio persino quando Paulo Sousa gli ha tolto la fascia di capitano senza alcun preavviso"