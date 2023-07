Da Roma - Zielinski più Mario Rui alla Lazio: Sarri non smette di sperare, spunta l'sms con Hysaj

Calciomercato Napoli - La Lazio è ancora alla ricerca di un centrocampista e Maurizio Sarri spera ancora di pescare in casa dei partenopei. Lo rivela l'edizione romana di Repubblica che scrive:

"Resta in ballo Zacharyan, ma occhio a possibili riaperture per Zielinski che ancora non ha rinnovato col Napoli. Qualche scambio di messaggi c’è stato soprattutto col suo vecchio compagno di squadra in azzurro Hysaj, rimasto in contatto anche con Mario Rui. E proprio il terzino sinistro è tra i preferiti di Sarri per quel ruolo. In scadenza nel 2024 come il centrocampista polacco e pure lui in trattativa per prolungare con il Napoli, potrebbe diventare un obiettivo per i biancocelesti se l’accordo tardasse ancora ad arrivare".