L'edizione romana di Repubblica dà spazio all'affare Manolas-Napoli:

"Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità dell’addio di Manolas che sta limando gli ultimi dettagli economici ma già nella giornata di oggi potrebbe firmare con il Napoli, mentre è ai saluti pure Gerson, in procinto di sbarcare alla Dinamo Mosca per 10 milioni di euro. Ora che le necessità di bilancio sono state sistemate, Gianluca Petrachi ha modo di lavorare con maggiore calma per mettere a punto altre operazioni in entrata"