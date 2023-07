Da Parigi - PSG su Kane e non Osimhen! Pronto contratto quinquennale da 80mln, Fabian può finire al Tottenham

Calciomercato Napoli - Il PSG ha un obiettivo prioritario per questa finestra di mercato: reclutare un numero 9. Secondo le informazioni di PSGCommunity, vicino alle vicende parigini, Harry Kane è la priorità di Luis Enrique e Nasser Al-Khelaïfi spera di concludere rapidamente il dossier. Verrebbe meno l'ipotesi legata al Napoli e al suo attaccante Victor Osimhen.

PSG su Kane e non su Osimhen?

L'attuale attaccante del Tottenham è la priorità numero uno di Luis Enrique, negli ultimi giorni si sono intensificate le trattative tra Al-Khelaïfi e i rappresentanti dell'attaccante inglese. Anche il fratello e agente di Harry Kane era di passaggio a Parigi per trattare direttamente da un possibile arrivo.

Il Psg è pronto a offrire un contratto di 5 anni, di cui uno facoltativo, con uno stipendio ben superiore a quello che percepisce attualmente al Tottenham e che potrebbe aggirarsi intorno ai 16 milioni di euro annui. Da parte sua, Harry Kane vorrebbe un contratto più breve, idealmente di 3 anni.

Il giocatore non è insensibile all'interesse mostrato da Luis Enrique anche se la sua prima idea era quella di passare al Real Madrid, prima che l'opportunità che Kylian Mbappé si presentasse al Real.

Il Tottenham non vuole vedere la sua stella partire gratis tra un anno. Un vantaggio per il PSG in questo caso: non essere un club di Premier League. Il presidente Daniel Levy non desidera rafforzare un concorrente diretto.

Nelle ultime ore le due parti hanno discusso della possibilità di includere Fabian Ruiz nell'operazione. Alla ricerca di un centrocampista, gli Spurs non sarebbero insensibili all'idea di ingaggiare il nazionale spagnolo. Per il Paris si tratterebbe di abbassare l'importo dell'operazione e liberarsi di un giocatore che probabilmente non rientra nei piani di Luis Enrique.

In ogni caso, la trattativa tra Psg e Tottenham è iniziata. Difficile immaginare che l'operazione si risolva sotto i 100 milioni di euro (escluso Fabian Ruiz), anche se per il momento non sono state comunicate cifre. Luis Enrique vorrebbe averlo a disposizione per la tournée estiva.