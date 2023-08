Da Milano - Zielinski lascia oggi il Napoli, in Arabia guadagnerà una cifra mostruosa

Notizie Napoli calcio - Piotr Zielinski è pronto a dire addio al Napoli. Il centrocampista polacco è a un passo dall'addio dopo essere arrivato in azzurro nel 2016.

Seconqo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, in giornata il Napoli perfezionerà la cessione all'Al Ahli di Piotr Zielinski, per una cifra vicina ai 24 milioni di euro, mentre il polacco guadagnerà circa 12 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni. Si tratta quindi di un accordo totale di 36 milioni di euro per il giocatore.

Per sostituire Zielinski, il Napoli sta puntando sempre di più su Gabri Veiga (clicca qui per leggere le ultime novità)