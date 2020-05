Da Milano - Sorpasso Inter su Mertens: per il belga pronto biennale da 6 milioni netti a stagione

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Dries Mertens resta un punto interrogativo: sembrava fatta per il rinnovo con il Napoli, adesso il belga sembrerebbe essere molto vicino all'approdo in maglia Inter. Nelle ultime ore sono diverse le notizie che si rincorrono: secondo FcInterNews.it, al centravanti sarebbe stato proposto un contratto biennale da 6 milioni netti a stagione. L'Inter, che secondo i colleghi avrebbe superato l'offerta del Napoli nelle preferenze del giocatore, vorrebbe accelerare così da far prendere a Mertens il posto in rosa del partente Sanchez.