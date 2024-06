Da Milano: Napoli, accordo con Rafa Marin! Contratto fino al 2029, ecco l'ingaggio

Calciomercato: Rafa Marin al Napoli dal Real Madrid per 12 milioni di euro! Ad annunciarlo dopo numerose conferme giunte in questi giorni è il giornalista Nicolò Schira, da Milano.

Rafa Marin al Napoli

Tutto fatto per Rafa Marin, dunque: per Schira il Napoli ha raggiunto anche l'accordo con il calciatore per un contratto quinquennale fino al 2029 da 1,2 milioni di euro all'anno più bonus.

Da parte sua il Real Madrid conserverà una clausola di recompra per riacquistare Rafa Marin a 30 milioni di euro nell'estate 2026, clausola che però aumenterà l'anno successivo, nel caso in cui i madrileni volessero attivarla in ritardo.