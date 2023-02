Da Milano: "Lukaku al Napoli, super affare in estate: clamorosa voce da Londra"

Calciomercato Napoli - Romelu Lukaku in azzurro: impazza questa clamorosa voce in vista della prossima stagione. Con l’attaccante belga in bilico in nerazzurro - dov’è attualmente in prestito - causa una stagione molto deludente, spunterebbe la pista partenopea per l’ex capocannoniere della Serie A.

Mercato Napoli, clamorosa pista Lukaku per il dopo Osimhen?

A lanciare la bomba è stato Marco Barzaghi, giornalista Sport Mediaset, intervenuto sul mercato interista sul proprio canale YouTube. “L’Inter dovrà trovare un accordo col Chelsea, bisognerà rinegoziare le cifre del prestito abbassando le cifre attuali e fissando un riscatto. Ieri si parlava addirittura di un’offerta del Chelsea al Napoli per Osimhen col proprio Lukaku come contropartita tecnica. Quindi non sarà un’operazione facile questa”, ha evidenziato il giornalista.