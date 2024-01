Da Milano - Il Napoli ha chiesto Barak in prestito con diritto. La Fiorentina ha rifiutato Demme come contropartita

Novità sul futuro di Barak che sembra essere nel mirino del napoli. Ecco cosa si legge su Calciomercato.com:

"Un affare che converrebbe a tutti, che tuttavia, almeno per ora, si è arenato sui dettagli della formula del trasferimento. Entrambe le parti sono d'accordo su un prestito oneroso ma se da una parte il club azzurro vorrebbe limitarsi a un diritto di riscatto, dall'altro quello viola vorrebbe la garanzia di un acquisto da parte di De Laurentiis entro fine stagione. Non è stato preso in considerazione, invece, il cartellino di Demme per cui il Napoli sta comunque provando a trovare una soluzione"