Da Milano - Faraoni ha trovato l'accordo con il Napoli! Cifre e dettagli del contratto

Calciomercato Napoli - Novità per quanto riguarda il mercato del Napoli, secondo quanto raccontato su Twitter dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: il terzino destro del Verona Davide Marco Faraoni avrebbe trovato l'accordo contrattuale con il Napoli per un accordo fino al 2026 che varrà un milione di euro all'anno più bonus.

Nelle scorse ore a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente del difensore del Verona, Mario Giuffredi, rilasciando alcune dichiarazioni di apparente chiusura

“Arrivo al Napoli? Non c’è mai stata una trattativa, non ne ho mai parlato col Napoli e non capisco perchè si parli di invenzioni fantasiose: si vede Faraoni al Napoli quando in realtà è il capitano del Verona, sta bene lì, ha comprato casa lì e vuole finirci la carriera. Non c’è niente di vero, se Zanoli rimane sarà il vice Di Lorenzo, se andrà via il vice non sarà Faraoni che fino ad ora non mi è stato mai chiesto”