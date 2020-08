Da Madrid - Se il Real Madrid lasciasse partire Reguilon farebbe un clamoroso errore: questo terzino va blindato subito per due motivi

Calciomercato Napoli - Reguilon è certamente uno degli obiettivi del Napoli per rinforzare la corsia mancina per il prossimo campionato. Tra i partenopei ed il Real Madrid proseguono le trattative. L'accordo sulla formula del trasferimento non è stata ancora trovata. Il portale madridista Bernabeu Digital scrive sul calciatore attualmente in prestito al Siviglia: "Il Real non deve dimenticarsi di Reguilon: è un calciatore valido e lo sta dimostrando da Lopetegui. Bisogna riportarlo a Madrid senza cederlo perché ha un futuro in nazionale e può rappresentare la giusta alternativa a Marcelo"