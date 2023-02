Da Londra - Il Chelsea vuole Osimhen: pronti 120 milioni di sterline

Ultime di calciomercato sul trasferimento di Victor Osimhen in Premier League. L'attaccante del Napoli piace a Manchester United e anche il Chelsea. Da Londra ci sono aggiornamenti sulla possibile offerta.

Napoli: offerta per Osimhen

Secondo LondonWorld Victor Osimhen è pronto a finire nelle mani del Chelsea. Il club inglese sarebbe disposto ad offrire 120 milioni di sterline (circa 140 milioni di euro) per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere l'attaccante del Napoli. Il Chelsea però deve prima cedere i giocatori di troppo per la prossima estate, come Lukaku.