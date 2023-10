Da Londra - Il Chelsea punta tutto su Osimhen, la strategia dei blues per averlo a gennaio

Notizie Calcio Napoli - Il Chelsea punta tutto su Victor Osimhen. Stando a quanto riportato dal portale Football.London i blues vorrebbero l'attaccante del Napoli per rinforzare il loro reparto avanzato, che da qualche tempo a questa parte fatica a produrre gol.

Osimhen, il Chelsea lo vuole a gennaio

Da Londra riferiscono inoltre che il club avrebbe intenzione di trovare un accordo con l'attaccaante già nel mercato invernale. Osimhen non ha mai fatto mistero del suo apprezzamento per la Premier League e nell'ultimo periodo il suo rapporto con il Napoli è stato burrascoso, il suo contratto è in scadenza nel 2025 e l'accordo per il rinnovo non è mai arrivato.