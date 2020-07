Da Lille - Affare Osimhen-Gabriel, tra le possibili contropartite spunta anche Ghoulam!

Ultimissime notizie calciomercato - Il Lille ed il Napoli continuano la trattativa per l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, come raccontano dalla Francia i colleghi di La Voix du Nord. Il club azzurro starebbe sì pensando di acquistare sia Osimhen sia il difensore brasiliano Gabriel Magalhaes, tuttavia vorrebbe far calare il prezzo d’acquisto stimato attorno ai 105 milioni di euro per entrambi.

Non solo Ounas, nuova contropartita dal Napoli?

Secondo La Voix du Nord, nella trattativa potrebbe entrare non solo Adam Ounas, ma anche il terzino sinistro Faouzi Ghoulam: dal Lille non è trapelata alcuna risposta in tal senso, perché sono due posizioni in cui il club francese non necessita rinforzi.

Il club francese non ha ancora fornito alla Direction Nationale du Contrôle de Gestion, l'organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società calcistiche di associazioni di calcio in Francia, posta sotto la direzione amministrativa della Ligue de Football Professionnel, i documenti addizionali richiesti per ottenere il via libera per la prossima stagione.

Inoltre, chiosa La Voix du Nord, il Napoli è consapevole dell’interesse che potrebbe riscuotere Osimhen da un campionato diverso come quello inglese, come accaduto l’anno scorso con Nicolas Pepe e l’Arsenal.