Da Genova - Contini-Samp: il portiere del Napoli nutre dubbi sulla destinazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Secolo XIX aggiorna su un nome per il mercato in entrata della Sampdoria. Stando a quanto riportato dal quotidiano genovese, la trattativa per il portiere Nikita Contini starebbe vivendo una fase di standby per via dei dubbi dell'estremo difensore sull'accettare la destinazione. Piace anche allo Spezia. Una situazione questa che può ricordare quanto sta avvenendo con Marko Pjaca, che sembrava promesso ai doriani e che adesso sembra invece voler spingere per trasferirsi alla Dinamo Zagabria.