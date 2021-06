Da Firenze - Tonali via dal Milan? Cellino sonda il terreno con Fiorentina e Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI - Secondo i colleghi di ViolaNews Fiorentina e Napoli sarebbero state sondate dal Brescia per il cartellino di Tonali: "Il Milan, come noto, non è convinto di riscattare il centrocampista classe 2000 dal Brescia. Soprattutto alle cifre inizialmente pattuite la scorsa estate: 15 milioni + 10 di bonus alle rondinelle. Paolo Maldini si è mosso per abbassare la cifra fissa, per questa ragione il patron del Brescia Massimo Cellino si sta guardando intorno, in cerca di possibili acquirenti alternativi. In particolare ci sarebbero stati i primi approcci con Fiorentina e Napoli, entrambi alla ricerca di centrocampisti da mettere a disposizione dei 4-2-3-1 di Gattuso e Spalletti".